Marieke Derksen deelt kerstfoto's van Johan Derksen

Marieke Derksen, de dochter van Vandaag Inside-analist Johan Derksen, heeft op sociale media een kijkje gegeven in de kerstdagen van de familie.

“Het was kerst, maar door alle memorabilia om mee te spelen zien we eruit als een hele slechte coverband voor een optreden op de lokale braderie,” schrijft Marieke Derksen op Instagram. Op de foto’s zijn onder meer het jasje van Gerard Joling en het masker van Johan Derksen te zien.

De besnorde analist vertelde onlangs bij Vandaag Inside over zijn guilty pleasure: kerstfilms kijken op televisie. “Daar geniet ik van,” zei hij onder meer.

Bekijk de foto's hieronder: