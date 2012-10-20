Davids leidt Barnet naar ruime overwinning

Edgar Davids heeft bij zijn debuut als speler van Barnet direct een overwinning geboekt. De hekkensluiter van de League Two was op eigen veld ruim te sterk voor middenmoter Northampton Town: 4-0.

De 39-jarige Davids, die een dubbelfunctie heeft als speler/coach, stond de volledige wedstrijd binnen de lijnen. Voor Barnet is het de eerste competitiezege van dit seizoen. De voorgaande twaalf duels in de Engelse vierde klasse hadden negen nederlagen en drie remises opgeleverd.

Vorige week zat Davids tegen Plymouth Argyle de hele wedstrijd op de bank. Barnet verloor die confrontatie met 4-1.