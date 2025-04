Gerrard: "Een wonder als Liverpool de titel pakt"

Steven Gerrard ziet Liverpool de komende jaren geen kampioen worden. De 32-jarige middenvelder zou het zelfs 'een wonder' vinden als de ploeg zich, voordat hij zijn schoenen aan de wilgen hangt, nog eens kroont tot de beste van Engeland.

"Het zou als wonder zijn als Liverpool landskampioen wordt voordat ik stop", luidt zijn weinig optimistische boodschap aan de Liverpool-supporters in The Sunday Times. "Ik zeg dat vanwege mijn leeftijd en de toegenomen concurrentie in de Premier League. Deze competitie is de laatste jaren veel moeilijker geworden om de winnen."

Veel meer teams kunnen tegenwoordig kampioen worden, stelt hij. "Je hebt niet meer alleen te maken met Manchester United en Arsenal, maar ook met Manchester City, Chelsea en Tottenham. Bovendien komt ook Newcastle United er weer aan."

Liverpool moet bescheiden zijn, vindt de middenvelder. "Vorig seizoen werden we achtste. Met een beetje geluk, als het goed loopt, kunnen we nu hoger eindigen, maar de kans op een plek bij de eerste vier is vijftig procent. Zo realistisch moet je zijn."

Voor het laatste landskampioenschap van Liverpool moeten we terug naar 1990. Op dit moment staat de ploeg op een zeer magere veertiende plaats in de Premier League.