Shelvey en Bertrand opgeroepen voor nationale ploeg

Roy Hodgson heeft maandag twee nieuwe namen opgeroepen voor de Engelse nationale ploeg. Kieran Gibbs en Frank Lampard kampen met blessures, waardoor de bondscoach van Engeland Ryan Bertrand en Jonjo Shelvey heeft opgeroepen om hen te vervangen.

Voor Shelvey is het de eerste keer dat hij geselecteerd wordt voor zijn land. De middenvelder van Liverpool kwam al wel uit voor de vertegenwoordigende jeugdelftallen, maar werd nog niet opgeroepen voor het 'grote' Engeland. De 23-jarige Bertrand zat wel al eens bij de selectie. De verdediger kwam tot nu toe tweemaal in actie voor de Engelse ploeg.

Engeland neemt het de komende week op tegen San Marino en Polen in de strijd om kwalificatie voor het WK in Brazilië.