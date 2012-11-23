Bosschaart verliest vierde duel op rij met Sydney

Pascal Bosschaart zit in een serieuze sportieve dip met Sydney FC. De Nederlandse verdediger slikte vrijdag met zijn Australische club al de vierde competitienederlaag op rij. Voor eigen publiek werd verloren van koploper Adelaide United: 1-2.

Dario Vidosic kroonde zich tot matchwinner door in de 88e minuut het tweede doelpunt van de bezoekers te maken. Bosschaart speelde de volledige wedstrijd voor Sydney FC. Met Brett Emerton en invaller Jason Culina kwamen bij de thuisploeg nog twee spelers in actie met een verleden in de Eredivisie.

Sydney FC verloor de afgelopen periode ook al van Central Coast Mariners, Melbourne Victory en Brisbane Roar. Door de slechte serie is de equipe uit New South Wales afgegleden naar de laatste plaats in de rangschikking.