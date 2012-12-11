Live voetbal 2

Heerenveen en El-Akchaoui per direct uit elkaar

Rahied
11 december 2012, 21:17

SC Heerenveen en Youssef El-Akchaoui gaan per direct uit elkaar, meldt de Friese club. De 31-jarige verdediger had nog een contract tot het einde van het seizoen bij de noorderlingen, maar kwam amper aan spelen toe.

Heerenveen nam El-Akchaoui in 2010 over van FC Augsburg, maar een succes werd de samenwerking niet. De linksback werd twee keer verhuurd, in 2011 aan VVV Venlo en in het eerste half jaar van 2012 aan NAC Breda.

El-Akchaoui speelde 22 officiële wedstrijden voor Heerenveen, de laatste medio september tegen zijn voormalige werkgever ADO Den Haag.

Y. El-Akchaoui

Leeftijd: 44 jaar (18 feb. 1981)

