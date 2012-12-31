Katanec terug als keuzeheer van Slovenië

De nationale ploeg van Slovenië krijgt Sre?ko Katanec terug als bondscoach. De oud-international volgt Aleksander Ceferin op, die na de teleurstellende start in de WK-kwalificatie zijn functie neerlegde.

Het is de bedoeling dat Katanec (49) zondag al bij de Slovenen op de bank zit in het oefenduel met Bosnië-Herzegovina. Onder zijn leiding plaatste het land zich in 2000 voor het EK en twee jaar later voor het WK.

In de kwalificatie voor de wereldtitelstrijd in 2014 haalde de ploeg slechts drie punten uit vier wedstrijden. Slovenië won alleen van Cyprus, de duels met Zwitserland, Noorwegen en Albanië gingen verloren.