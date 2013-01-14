Newcastle en Marseille akkoord over Rémy

Newcastle United verwacht de transfer van Loïc Rémy binnen twee dagen af te ronden. De Engelse werkgever van Tim Krul en Vurnon Anita heeft met Olympique Marseille, de huidige club van de aanvaller, een akkoord bereikt over de afkoopsom.

De 26-jarige Rémy is zondag al naar Newcastle gevlogen om het ook persoonlijk eens te worden met The Magpies. De international van Frankrijk moet op St James' Park de opvolger worden van de naar Chelsea vertrokken Demba Ba.

Newcastle was niet de enige club uit de Premier League met interesse voor Rémy. Ook Queens Park Rangers wilde de aanvaller graag aan de selectie toevoegen.