Live voetbal

Newcastle en Marseille akkoord over Rémy

Newcastle en Marseille akkoord over Rémy
0 reacties
Ger
14 januari 2013, 09:25

Newcastle United verwacht de transfer van Loïc Rémy binnen twee dagen af te ronden. De Engelse werkgever van Tim Krul en Vurnon Anita heeft met Olympique Marseille, de huidige club van de aanvaller, een akkoord bereikt over de afkoopsom.

De 26-jarige Rémy is zondag al naar Newcastle gevlogen om het ook persoonlijk eens te worden met The Magpies. De international van Frankrijk moet op St James' Park de opvolger worden van de naar Chelsea vertrokken Demba Ba.

Newcastle was niet de enige club uit de Premier League met interesse voor Rémy. Ook Queens Park Rangers wilde de aanvaller graag aan de selectie toevoegen.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Jordan Henderson na avontuur bij Ajax: 'Ik miste de atmosfeer'

Jordan Henderson na avontuur bij Ajax: 'Ik miste de atmosfeer'

  • Gisteren, 19:58
  • Gisteren, 19:58
Matthijs de Ligt van Manchester United

Britse pers deelt dezelfde mening over Matthijs de Ligt

  • zo 21 september, 09:01
  • 21 sep. 09:01
Ryan Gravenberch viert zijn Liverpool-treffer met Mohamed Salah

Engelse pers komt superlatieven tekort voor uitblinkende Gravenberch

  • za 20 september, 17:04
  • 20 sep. 17:04
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Loïc Rémy

Loïc Rémy
Leeftijd: 38 jaar (2 jan. 1987)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2021/2022
Rize
8
0
2020/2021
Rize
19
7
2019/2020
Lille
20
7
2018/2019
Lille
26
7

Meer info

Stand Ligue 1 2025/2026

Ligue 1
GS
DS
PT
1
Monaco
5
6
12
2
PSG
5
6
12
3
Lyon
5
4
12
4
Strasbourg
5
3
12
5
Lille
5
5
10

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel