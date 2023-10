Heitinga: "Slechtste duel in shirt Everton"

De fans van Everton waren niet te spreken over het puntverlies van hun ploeg in de thuiswedstrijd met Aston Villa (3-3). Met name John Heitinga moest het ontgelden. Niet nodig, zo meende trainer David Moyes.

"Ik weet niet voor wie de fluitconcerten bedoeld waren, maar laten we het maar zo houden", aldus Moyes na afloop tegen SkySports. "We hebben ongelooflijk hard gewerkt en goed gespeeld. Je moet klaar zijn voor hun aanvallers. Dat waren we wel, maar we zijn er niet goed mee omgegaan. Het verdedigen ging niet uitstekend, maar bij de achterstand bleven de spelers doorgaan."

Nadat zijn ploeg door zijn toedoen op een 3-1-achterstand was gekomen, werd Heitinga gewisseld. Terecht, zo vond hij zelf. "Dit was mijn slechtste duel ooit in het shirt van Everton. Ik heb mijn teamgenoten en fans in de steek gelaten, maar zij mij nooit. Ik zal hard werken om sterk terug te komen", aldus de voormalig Ajax-verdediger via zijn Twitter-account.