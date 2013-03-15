Del Bosque heeft Torres en Martínez niet nodig

Fernando Torres en Javier Martínez hebben een tegenvaller moeten slikken. De aanvaller van Chelsea en middenvelder van Bayern München ontbreken in de selectie van Spanje voor de wedstrijden tegen Finland en Frankrijk in de WK-kwalificatie.

"We selecteren alleen maar spelers die het verdienen om erbij te zijn", motiveerde bondscoach Vicente del Bosque vrijdag zijn keuzes. "Het is ook ons doel om steeds vers bloed in het team brengen."

David De Gea (Manchester United) is opgeroepen als vervanger van de geblesseerde keeper Iker Casillas. Hij strijdt samen met Victor Valdes (Barcelona) en Pepe Reina (Liverpool) om de plek onder de lat bij de Europees en wereldkampioen.