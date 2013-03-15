Live voetbal

Del Bosque heeft Torres en Martínez niet nodig

0 reacties
Ger
15 maart 2013, 12:34

Fernando Torres en Javier Martínez hebben een tegenvaller moeten slikken. De aanvaller van Chelsea en middenvelder van Bayern München ontbreken in de selectie van Spanje voor de wedstrijden tegen Finland en Frankrijk in de WK-kwalificatie.

"We selecteren alleen maar spelers die het verdienen om erbij te zijn", motiveerde bondscoach Vicente del Bosque vrijdag zijn keuzes. "Het is ook ons doel om steeds vers bloed in het team brengen."

David De Gea (Manchester United) is opgeroepen als vervanger van de geblesseerde keeper Iker Casillas. Hij strijdt samen met Victor Valdes (Barcelona) en Pepe Reina (Liverpool) om de plek onder de lat bij de Europees en wereldkampioen.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Toni Kroos ziet Marokko het WK wel winnen: 'Ze zijn heel sterk'

Toni Kroos ziet Marokko het WK wel winnen: 'Ze zijn heel sterk'

  • Gisteren, 09:25
  • Gisteren, 09:25
Fransman Turpin, die Oranje in maart benadeelde, uitgeroepen tot beste scheidsrechter van 2025

Fransman Turpin, die Oranje in maart benadeelde, uitgeroepen tot beste scheidsrechter van 2025

  • za 27 dec. 2025, 12:44
  • za 27 dec. 2025, 12:44
Lamine Yamal, Dean Huijsen en Nico Williams vieren een treffer bij Spanje - Frankrijk in de Nations League 2025

FIFA bedenkt truc om toplanden zo lang mogelijk te scheiden op WK

  • wo 3 dec. 2025, 19:30
  • wo 3 dec. 2025, 19:30
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Fernando Torres

Fernando Torres
Club Atlético de Madrid II
Team: A Madrid II
Functie: Coach
Leeftijd: 41 jaar (20 mrt. 1984)

Meer info

Stand WK Kwalificatie Europa 2026

Groep E
GS
DS
PT
1
Spanje
6
19
16
2
Turkije
6
5
13
3
Georgië
6
-8
3
4
Bulgarije
6
-16
3

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel