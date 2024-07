Schreuder: "FC Groningen-uit lastig"

FC Twente is in 2013 nog altijd zonder overwinning en het is absoluut geen uitgemaakte zaak dat daar komend weekend verandering in komt. De Tukkers gaan zondag namelijk op bezoek bij FC Groningen. Een lastige uitwedstrijd, weet trainer Alfred Schreuder.

"Uitwedstrijden bij FC Groningen zijn vaak lastig", stelt Schreuder op de clubwebsite. "Het is een stugge ploeg die zich goed kan instellen op de grotere ploegen. Zij hadden vorig weekend verdiend te winnen, maar Jelle ten Rouwelaar keepte bij NAC een fantastische wedstrijd."

Ondanks de zegeloze periode gaat Schreuder zijn elftal niet omgooien. Afgelopen zondag, tegen Vitesse (0-1 nederlaag), was het spel immers best aardig. "Ik wil niet teveel schuiven, maar automatismen inslijpen en vertrouwen geven. We moeten voortborduren op het duel van vorig weekend."