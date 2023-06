De Jong niet tevreden ondanks belangrijke zege

Borussia Mönchengladbach won zaterdag de thuiswedstrijd tegen hekkensluiter SpVgg Greuther Fürth met 1-0 door een doelpunt van Luuk de Jong. De Nederlander zorgde er met zijn treffer voor dat BMG in de race blijft voor Europees voetbal.

Overtuigend was het spel van de ploeg uit Gladbach echter allerminst. "Het was geen goede wedstrijd van ons. We verloren simpele ballen en begonnen vooral slecht aan de wedstrijd. In de tweede helft speelden we gelukkig beter. In de toekomst zal het echter beter moeten, dat is een ding dat zeker is", aldus De Jong op de website van zijn werkgever.

Ondanks zijn treffer was de aanvaller, die zijn zesde doelpunt van het seizoen maakte, ook niet geheel tevreden over zijn eigen optreden. "Bij mijn eerste grote kans kon ik de bal niet goed controleren. Dat was gewoon slecht. Bij mijn tweede kans werd de bal van Oscar Wendt gelukkig niet uitgegeven, zodat ik het doelpunt kon maken."

Dankzij de overwinning klom Borussia Mönchengladbach naar de zevende plek in de Bundesliga. De voorsprong op nummer acht FSV Mainz 05, dat een wedstrijd minder speelde, bedraagt twee punten.