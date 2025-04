Enkelblessure noopt Molhoek (31) tot stoppen

De profcarrière van Rogier Molhoek zit er na dit seizoen op. Door aanhoudende enkelproblemen ziet de 31-jarige middenvelder zich genoodzaakt om komende zomer een stapje terug te doen, zegt hij op de website van zijn club FC Dordrecht. Hij gaat volgend seizoen voetballen voor de amateurs van SHO, zijn oude club.

De beslissing van Molhoek om te stoppen als prof is ingegeven door specialist Van Dijk, een autoriteit op het gebied van sportblessures. "Als het beste van de wereld op enkelgebied je afraadt om nog door te gaan, wie ben ik dan om dat advies in de wind te slaan", zegt Molhoek, die van Van Dijk wel op lager niveau door mag voetballen. "Afbouwen mag wel op een lager niveau. Wat is er dan mooier om dat te doen in mijn eigen woonplaats, bij de club waar ik tot mijn vijftiende gespeeld heb?"

In zijn loopbaan speelde Molhoek voor RKC Waalwijk, AZ, NAC Breda, Vitesse en VVV Venlo. Sinds afgelopen zomer stond hij weer onder contract bij FC Dordrecht.