Directeur Overmars vier jaar langer bij Ajax

is nog jaren directeur voetbalzaken bij Ajax. De 40-jarige oud-vleugelaanvaller heeft een vierjarige verbintenis gekregen van de landskampioen.

"Dat is door mijn statutair directeurschap een vastgestelde periode", zegt Overmars tegen De Telegraaf. Eigenlijk wilde hij zijn contract telkens met één jaar verlengen. "In feite doe ik dat ook, want we gaan na elk seizoen bij elkaar zitten en kijken als teamspelers of de samenwerking nog naar volle tevredenheid verloopt. Zo niet, dan heb ik een opzegtermijn", legt de voormalige Oranje-international uit.

Overmars trad vorig jaar in dienst bij Ajax en zag het team opnieuw kampioen worden, ondanks het vertrek van een aantal belangrijke spelers. "Op de transfermarkt is het redelijk gegaan, hoewel we Luciano Narsingh ook graag hadden gehaald. Dat we ondanks het vertrek van Jan Vertonghen, Vurnon Anita, Gregory van der Wiel, Theo Janssen en André Ooijer toch weer kampioen zijn geworden geeft voldoening. Het is ons beter afgegaan dan ik vooraf hoopte. Al zijn er nog genoeg dingen die misgaan en beter moeten. Welke dingen? Het hele leiden van de club."