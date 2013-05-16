'Unieke samenwerking' tussen KNVB en Seedorf

Clarence Seedorf krijgt ruim baan van de KNVB om zijn ambities als trainer te verwezenlijken. De academie van de voetbalbond gaat een 'unieke samenwerking' aan met de 87-voudig Oranje-international, meldt het op haar website.

De KNVB Academie heeft onlangs een speciaal opleidingstraject voor Seedorf opgestart, waarbij hij zijn UEFA Pro diploma kan halen. Het is voor het eerst dat de bond op deze wijze een oud-speler opleidt tot trainer. Seedorf komt in aanmerking voor het speciale traject 'vanwege zijn uitzonderlijke prestaties en ervaringen zowel binnen als buiten de voetbalwereld', meldt de bond in een korte verklaring.

In Braziliaanse media liet Seedorf onlangs al weten dat hij, na zijn carrière als speler, graag trainer wil worden. Momenteel voetbalt hij voor het Braziliaanse Botafogo, eerder kwam hij uit voor onder meer Ajax, Real Madrid, AC Milan en Inter.