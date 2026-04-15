Teruglezen | Zo verliep het spektakelstuk tussen Bayern München en Real Madrid

Vanavond worden de laatste twee halvefinalisten van de Champions League bekend. Bayern München en Arsenal lijken op voorhand de beste papieren te hebben om zich bij de laatste vier te scharen. De Duitse grootmacht hoopt in eigen huis de klus te klaren tegen recordwinnaar Real Madrid, dat in de heenwedstrijd in Bernabéu al met 1-2 werd verslagen. The Gunners waren op hun beurt vorige week in Lissabon met 0-1 te sterk voor Sporting CP en kunnen het karwei vanavond in het eigen Emirates Stadium afmaken. Om 21.00 uur gaat de bal rollen, in dit blog blijf je de komende uren live op de hoogte van alle ontwikkelingen bij de kwartfinales Bayern München - Real Madrid en Arsenal - Sporting CP.

Rode kaart Güler Het duel is al afgelopen, maar Güler lijkt in de tocht naar de catacombe nog een rode kaart te hebben gekregen. Het is onduidelijk waarom. 94' Bayern München - Real Madrid (4-3) De beslissing! Bayern München gaat naar de finale: het wordt 4-3 via Olise. 89' Bayern München – Real Madrid (3-3) Heel snel na de rode kaart van Camavinga slaat Bayern toe! Diaz kruipt naar binnen en haalt uit, via Militao belandt de bal achter Lunin. Bayern héél dicht bij de halve finales. 89' Bayern München – Real Madrid (3-3) BREAKING GOAL! 3-3, Diaz doet het! 86' Bayern München – Real Madrid (2-3) De tweede gele kaart van Camavinga is opmerkelijk. De middenvelder lijkt deze te hebben gekregen omdat hij de bal vasthield na een overtreding. 86' Bayern München – Real Madrid (2-3) BREAKING ROOD! Invaller Camavinga moet inrukken met zijn tweede gele kaart! 85' Bayern München – Real Madrid (2-3) De bal valt goed voor Kane, maar zijn inzet wordt geblokt. De bal krijgt wel een raar effect, waarna Musiala het leer nog bijna voor zijn voeten terecht krijgt. 84' Bayern München – Real Madrid (2-3) De tweede helft is een stuk minder spectaculair als de eerste helft, maar blijft enorm boeiend. Op dit moment stevenen we af op een verlenging. 81' Bayern München – Real Madrid (2-3) Ondertussen heeft Mbappé last van de lies en moest hij zojuist even opgelapt worden door de verzorging. De aanvaller kan vooralsnog verder. 77' Bayern München – Real Madrid (2-3) Weer dribbelt Olise naar binnen, en weer haalt hij uit met zijn linker. Dit keer hoeft Lunin niet in actie te komen. 74' Bayern München – Real Madrid (2-3) Volgende overtreding van Rüdiger. De verdediger ontsnapt aan zijn tweede gele kaart. 71' Bayern München – Real Madrid (2-3) Bayern denkt via Laimer op het doel van Real af te kunnen, maar er gaat een overtreding van Musiala aan vooraf. Opvallend is dat Rüdiger - wie anders - een gele kaart krijgt voor zijn reactie. De verdediger solliciteerde heel het duel al naar een kaart. 68' Bayern München – Real Madrid (2-3) Olise komt naar binnen en haalt uit, Lunin tikt de inzet over! 66' Bayern München – Real Madrid (2-3) Neuer heeft weinig moeite met een knal van Valverde. 66' Arsenal – Sporting CP (0-0) Daar komt Arsenal goed weg: Mosquera geeft Araujo duidelijk een duw, maar de scheidsrechter en VAR vinden het géén penalty.