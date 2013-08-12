Rooney lijkt te kunnen spelen tegen Schotland

Wayne Rooney lijkt alweer hersteld van zijn schouderblessure, die hem afgelopen zondag deelname aan de Community Shield tegen Wigan Athletic (2-0 winst) kostte. De aanvaller van Manchester United trainde maandag voluit mee met de Engelse nationale ploeg voor het oefenduel met Schotland (woensdag).

"Ik denk dat hij kan spelen", zegt bondscoach Roy Hodgson tegen de BBC. "We zullen morgen zien hoe hij reageert op de training van vandaag. Als er geen problemen zijn, en hij de training dus doorstaat, dan zullen we eerst nog met hem praten, alvorens we beslissen of hij inzetbaar is."

Rooney is niet gelukkig bij Manchester United. Manager David Moyes zou hem niet zoveel speeltijd geven als gehoopt en daarom wil de spits Old Trafford verlaten. Chelsea deed al twee keer een bod op hem, maar dat werd telkens van tafel geveegd. Een derde bod van The Blues is naar verluidt in de maak.

Hodgson verwacht dat Rooney over zijn problemen heenstapt als hij bij de Engelse nationale ploeg is. "Spelers kunnen hun problemen niet hier mee naartoe nemen", stelt de coach van de The Three Lions. "Omgekeerd kunnen ze hun problemen bij de nationale elf ook niet meenemen naar hun club, dat zijn immers twee verschillende dingen. Ik verwacht dat mijn spelers zich hier volledig op Engeland focussen."