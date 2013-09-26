Nijhuis fluit WK-kwalificatiewedstrijd Spanje

Voor Bas Nijhuis staat volgende maand een reisje naar Spanje op het programma. De Nederlander is aangewezen als scheidsrechter bij de WK-kwalificatiewedstrijd tussen titelhouder Spanje en Wit-Rusland, meldt de KNVB.

Het duel tussen Spanje en Wit-Rusland staat gepland voor vrijdag 11 oktober. Bij winst is de regerend wereldkampioen zo goed als zeker van een WK-ticket.

Naast Nijhuis heeft ook Richard Liesveld een wedstrijd uit de kwalificatiereeks voor het WK 2014 toegewezen gekregen. Hij fluit op 11 oktober het duel tussen Bosnië-Herzegovina en Liechtenstein. Bosnië is momenteel koploper in Groep G.