Debutant Bakkali: "Stress na vijf minuten weg"

De interland tegen Wales (1-1) was er voor België één om snel te vergeten, maar voor Zakaria Bakkali werd het toch een bijzondere wedstrijd. De pas 17-jarige PSV'er mocht als invaller zijn debuut maken voor de nationale ploeg van België.

Bakkali kwam een kwartier voor tijd, toen België nog 1-0 voor stond, in de ploeg voor Kevin Mirallas. De PSV'er genoot met volle teugen van zijn invalbeurt. "Ik had wel wat stress, maar na vijf minuutjes was dat weg. Ik ben heel erg blij, want we gaan naar het WK en dat is heel erg lang geleden", zegt hij tegenover Sporza. Dat Wales in de slotfase van de wedstrijd nog gelijk maakte, deerde Bakkali amper. "De 1-1 een domper? Dat maakt niet uit, want we gaan toch gewoon naar Brazilië. Hopelijk kan ik mee. Het is mijn bedoeling om veel te scoren en assists te geven voor België."

Omdat Bakkali nu een officiële wedstrijd voor België gespeeld heeft, mag hij niet meer van 'voetbal-nationaliteit' wisselen. Tot dinsdag kon hij nog voor Marokko kiezen, maar door zijn korte invalbeurt tegen Wales is die mogelijkheid nu van de baan.