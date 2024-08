Sigthórsson mist return, maar blijft bij IJsland

Kolbeinn Sigthórsson moet de beslissende WK-kwalificatiewedstrijd tussen Kroatië en IJsland definitief missen. De aanvaller van Ajax liep vrijdag, in de eerste wedstrijd tussen beide landen (0-0), een blessure aan zijn enkel op.

Ondanks zijn blessure blijft Sigthórsson de komende dagen bij de nationale ploeg van IJsland, meldt Ajax. De landskampioen reageert daarmee op een bericht van De Telegraaf, dat meldde dat de spits terug naar Amsterdam zou komen. Sigthórsson wordt de komende dagen bij de IJslandse ploeg uitgebreid onderzocht, meldt Ajax.

IJsland heeft dinsdag in Kroatië aan een zege of een gelijkspel met doelpunten voldoende om zich voor het eerst in de geschiedenis te plaatsen voor een WK.