Bosz: "Ik weet niet wat ik van Roda kan verwachten"

Eredivisiekoploper Vitesse bekert woensdag in Limburg tegen Roda JC Kerkrade. Coach Peter Bosz heeft geen idee wat hij van de zuiderlingen kan verwachten, aangezien trainer Ruud Brood afgelopen weekend op straat werd gezet. Rick Plum en Regilio Vrede nemen tot de winterstop de honneurs waar bij Roda JC.

"Normaal gesproken weet je hoe ze spelen. Ik heb geen idee wat de nieuwe trainers gaan doen", zegt Bosz bij Omroep Gelderland. Vitesse, dat in de competitie zijn laatste zes duels allemaal wist te winnen, gaat echter van eigen kracht uit. "95 procent bepalen wij in een wedstrijd, dus dat is waar ik me op focus", aldus Bosz, die met een lolletje reageerde op het cliché dat 'de beker de kortste weg naar Europees voetbal' is. "De kortste weg had ik afgelopen jaar, toen ik hier trainer werd en al gekwalificeerd was."

Giorgi Chanturia is tegen Roda JC de spits van Vitesse. De Georgiër is de vervanger van Mike Havenaar, die waarschijnlijk wordt geschorst voor zijn overtreding op Stijn Schaars in het duel met PSV. De uitspraak in deze beroepszaak is woensdag. Verder kiest Bosz voor de vertrouwde namen.