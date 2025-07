Bosz wil einde maken aan slechte reeks in Kuip

Vitesse won negen jaar geleden voor het laatst in De Kuip van Feyenoord. Trainer Peter Bosz van de Arnhemmers hoopt daar vrijdag verandering in te brengen.

"Wij reizen naar Rotterdam om drie punten te pakken. Wij willen altijd winnen'', aldus Bosz op de website van Vitesse. "Het is geweldig om daar te spelen. Iedereen vindt dat mooi. Daar moet je van genieten en je eigen spel spelen.''

Hoewel Vitesse al elf wedstrijden op rij ongeslagen is in de competitie, is Bosz niet helemaal tevreden over de eerste twee duels in 2014. Bij PEC Zwolle werd er ternauwernood gewonnen (1-2), terwijl zijn ploeg in de derby tegen NEC punten verspeelde (1-1). "Dat waren niet onze beste wedstrijden, maar tijdens het trainingskamp hebben we twee goede duels gespeeld tegen Wolfsburg en HSV. Dat was ook in januari."

In oktober troffen beide ploegen elkaar ook al in Arnhem. Toen was Feyenoord met 2-1 te sterk voor de nummer twee van de eredivisie. "Ik vond Feyenoord in Arnhem goed spelen. Ze kwamen met 2-0 voor. In de slotfase werd het nog erg spannend. Onze doelman Piet Velthuizen had toen nog 2-2 kunnen maken. Feyenoord speelde eerder deze maand ook tegen FC Utrecht goed. Van ADO verliezen ze dan weer. Wij gaan in elk geval naar De Kuip om te winnen.''