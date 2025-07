Goetzee definitief algemeen directeur NAC Breda

Justin Goetzee wordt definitief algemeen directeur van NAC Breda. Hij bekleedde deze functie al sinds het vertrek van Stefaan Eskes, begin september 2013, op interim-basis. Donderdagavond is zijn benoeming permanent gemaakt.

"Uiteraard ben ik blij dat mijn aanstelling nu officieel is bekrachtigd", zegt Goetzee op NAC.nl. "Er is de afgelopen weken flink doorgepakt om de nieuwe bestuurlijke lagen van NAC zo snel mogelijk op te bouwen. Ik hoop dat dit de organisatie de nodige rust geeft, zodat we in alle vertrouwen kunnen bouwen aan een gezonde betaald voetbalorganisatie."

NAC rondde donderdag een grondige herstructurering van de organisatie af. Graeme Rutjes werd eerder deze maand al aangesteld als nieuwe technisch directeur in het Rat Verlegh Stadion. De zeshoofdige Raad van Commissarissen wordt voortaan geleid door voorzitter Joost Gielen. De jurist was in de jaren '90 gedurende zes jaar wethouder bij de gemeente Breda.

Gielen krijgt in de rvc ondersteuning van voormalig NAC-preses John Peek (commerciële zaken), Hubert Baardemans (voetbaltechnische zaken), Berry de Kort (financiën), Joost van Mierlo (juridische zaken en supportersvertegenwoordiging) en Bernard Kin, die de aandeelhouders zal vertegenwoordigen.