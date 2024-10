Italiaanse media schuiven Seedorf naar voren

Nu Massimiliano Allegri is ontslagen bij AC Milan, begint het grote speculeren over de nieuwe trainer in San Siro. De naam van Clarence Seedorf zingt al enkele maanden rond als toekomstige hoofdverantwoordelijke. La Gazzetta dello Sport verwacht zelfs dat de oud-international van Oranje al op korte termijn een contract krijgt.

De 37-jarige Seedorf speelde van 2002 tot 2012 met veel succes bij Milan. Hij werd onder andere twee keer landskampioen en won in 2003 en 2007 de Champions League. De oud-Ajacied staat als speler nog tot eind juni onder contract bij het Braziliaanse Botafogo. Hij heeft nog altijd niet laten weten of hij zijn voetbalcarrière wil voortzetten. Seedorf heeft in zijn contract wel een clausule opgenomen waardoor hij makkelijk kan vertrekken.

Jaap Stam, momenteel werkzaam bij Ajax, en Hernan Crespo worden in de Italiaanse media genoemd als eventuele assistenten. Filippo Inzaghi staat echter ook te boek als een serieuze kandidaat. Vooralsnog heeft Mauro Tassotti de touwtjes in handen gekregen. De assistent van Allegri neemt de honneurs tijdelijk waar.