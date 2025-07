KNVB haalt gele kaart Van Rhijn uit de boeken

De KNVB heeft de gele kaart geschrapt die Ricardo van Rhijn ontving in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht. Scheidsrechter Richard Liesveld gaf de verdediger van Ajax zondag ten onrechte een prent. De leidsman floot voor een overtreding van op Jordy van der Winden, maar gaf vervolgens Van Rhijn geel.

De kaart kan door de KNVB niet worden omgezet naar Blind, omdat hier geen vermelding van op het wedstrijdformulier is gemaakt. Door de fout van Liesveld ontloopt de middenvelder van Ajax een schorsing. Bij een gele kaart was Blind automatisch geschorst voor het thuisduel met FC Groningen.

Eerder dit seizoen werd na een vergelijkbaar voorval een gele kaart voor Graziano Pellè kwijtgescholden door de KNVB. De naam van de aanvoerder van Feyenoord verdween in november tegen RKC Waalwijk in het boekje van arbiter Pieter Vink, terwijl Joris Mathijsen in de fout was gegaan.