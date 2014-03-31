Ancelotti beschouwt Champions League als hoofddoel

Carlo Ancelotti, de coach van Real Madrid, zegt dat de Champions League dit seizoen het hoofddoel van De Koninklijke is. De Spaanse grootmacht heeft het prestigieuze toernooi sinds 2002 niet meer in de wacht weten te slepen en hunkert ernaar om haar tiende Europa Cup te grijpen. Woensdag wacht het eerste deel van het treffen met Borussia Dortmund, in de kwartfinale.

"Op dit moment is het onze droom om de Champions League te winnen", sprak Ancelotti tegen het Italiaanse radiostation Anch'io Sport. Toch wil de Italiaanse oefenmeester in de Primera División ook niet weten van opgeven: "We geven de titelstrijd absoluut niet op, ook al staan we derde", aldus Ancelotti, die recent twee nederlagen op rij moest slikken, tegen FC Barcelona (3-4) Sevilla (2-1).

Ancelotti wist de Champions League tweemaal te winnen met AC Milan. Desondanks schat hij dit Real nog hoger in: "Real is het meest complete team dat ik gecoacht heb. Naast de aanwezigheid van grote kampioenen als Cristiano Ronaldo heb ik ook nog eens de beschikking over grote talenten en ervaren krachten."