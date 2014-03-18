Champions League wacht op laatste beslissingen

In de Champions League zijn deze week de resterende vier plaatsbewijzen voor de kwartfinales te verdienen. Real Madrid en Borussia Dortmund zitten al zo goed als zeker bij de laatste acht, terwijl Olympiakos Piraeus hard op weg is om Manchester United te elimineren. Chelsea heeft bovendien de beste papieren na een gelijkspel in de uitwedstrijd tegen Galatasaray.

{image[293855][right-half][]}Real Madrid maakte de return in de Spaanse hoofdstad eigenlijk overbodig door het arme Schalke 04 in eigen stadion door de gehaktmolen te halen (1-6). Karim Benzema, Gareth Bale en Cristiano Ronaldo scoorden elk twee keer. Het mooiste doelpunt van de avond kwam echter op naam van Klaas-Jan Huntelaar. De Nederlandse spits nam tegen zijn oud-werkgever in blessuretijd een voorzet prachtig op de slof en zag zijn pegel via de onderkant van de lat binnen vliegen. Voor Real is het duel vooral een tussendoortje in aanloop naar de competitiekraker tegen FC Barcelona. Trainer Carlo Ancelotti geeft daarom tegen Schalke enkele spelers rust. Dat geldt niet voor de Portugese vedette Ronaldo, die samen met Jesé en Alvaro Morata dinsdag de Madrileense voorhoede zal vormen.

{image[293845][left-half][]}Borussia Dortmund zette in de eerste wedstrijd van de achtste finales al een grote stap richting de volgende ronde. De verliezend finalist van vorig seizoen boekte een doelpuntrijke zege bij Zenit Sint Petersburg (2-4). Met twee treffers was Robert Lewandowski weer van grote waarde. "We benaderden de perfectie", was trainer Jürgen Klopp na afloop van het duel lyrisch. "We speelden ongelooflijk gemotiveerd, geconcentreerd en agressief." De Duitser zal zijn collega Luciano Spalletti overigens niet meer treffen tijdens de return. De Italiaan werd door Zenit ontslagen wegens tegenvallende resultaten. Met André Villas-Boas werd al een opvolger gestrikt, al zal de Portugees woensdag in het Westfalenstadion nog niet op de bank van de Russische club plaatsnemen.