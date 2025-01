Adovcaat mist viertal, Roda JC zonder Donald

Roda JC en AZ trekken zondagmiddag (16.30 uur) de deur van de 31ste speelronde in de Eredivisie dicht. Het geplaagde Roda treedt tegen de Alkmaarders aan zonder , terwijl AZ-coach Dick Advocaat niet kan beschikken over een viertal spelers.

Adovcaat moet het in Kerkrade stellen zonder , die midweeks in het Europa League-duel tegen Benfica (0-1 verlies) uitviel met een enkelblessure. Simon Poulsen moest de strijd met de Portugezen ook voortijdig staken, vanwege liesklachten, en is er ook niet bij tegen Roda. Verder is geschorst en ontbreekt Jan Wuytens door ziekte.

Bij Roda werd Donald uit de selectie gezet, omdat coach Jon Dahl Tomasson 'klaar was met het gedrag en de negatieve houding' van de middenvelder. Donald was het er niet mee eens: "Ik vind het nergens op slaan. Je kunt veel van mij zeggen, maar niet dat ik een lastige jongen ben."

Opstellingen

Roda JC: Kurto, Dijkhuizen, Letschert, Ramos, Van Peppen, Hupperts, Sutchuin Djoum, Kali, Fledderus, Paulissen, Powel.

AZ: Esteban; Reijnen, Gouweleeuw, Viergever, Gudmundsson; Henriksen, Ortiz, Elm; Berghuis, Jóhannsson, Beerens.