Jong Vitesse stelde Achenteh terecht op

Vitesse heeft niets misdaan met het opstellen van Rochdi Achenteh, in de wedstrijd van de beloftenploeg tegen Jong FC Dordrecht. De aanklager betaald voetbal heeft de zaak geseponeerd, zo meldt de KNVB woensdag via de officiële kanalen.

Volgens de reglementen van de KNVB mogen tweede elftallen een beroep doen op maximaal twee spelers die in 23 of meer competitiewedstrijden van het eerste elftal zijn uitgekomen. Tegen de beloften van FC Dordrecht waren dat aan Arnhemse zijde Lucas Piazon en Valeri Qazaishvili. Er was echter onduidelijkheid over de status van Achenteh. De verdediger kwam slechts zes competitieduels in actie voor het eerste elftal van Vitesse, maar voor de winterstop speelde hij al zeventien keer voor PEC Zwolle, wat een totaal van 23 Eredivisieduels maakt.

Het was voor de aanklager betaald voetbal aanleiding om een vooronderzoek in te stellen. In de reglementen van de KNVB staat niet duidelijk of de wedstrijden van verschillende teams in een seizoen bij elkaar opgeteld moeten worden. De reglementscommissie heeft, na navraag van de aanklager, verklaard dat de desbetreffende regel gaat over wedstrijden bij het eerste elftal van de huidige club, schrijft de nationale voetbalbond in een verklaring.

Hierdoor blijft Vitesse kampioen van de beloftendivisie A. De Arnhemmers strijden op maandag 12 mei in de finalewedstrijd tegen Jong Feyenoord om de algehele beloftentitel.