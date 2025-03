'Ongegronde kritiek' kost Bosniër Zukanovic WK

Bosnië-Herzegovina debuteert volgende maand in Brazilië op een mondiale eindronde, maar (foto, rechts) zal geen deel uitmaken van die mijlpaal in de voetbalhistorie van het Balkanland. De 27-jarige verdediger van AA Gent is uit de voorselectie geschrapt omdat hij stevige kritiek uitte op de Bosnische voetbalbond NFSBIH.

Bosnië belegt deze week een trainingskamp in de Verenigde Staten, maar daar kan Zukanovic vanwege visumproblemen niet bij zijn. De mandekker schoof de schuld van de administratieve problemen in de schoenen van de NFSBIH en die bleek daar niet van gediend, aangezien die partij geen blaam treft. Dat meldt althans de Bosnische voetbalbond zelf in een verklaring op haar website.

Daarom heeft bondscoach Safet Susic besloten Zukanovic niet mee te nemen naar het WK.