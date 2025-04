Oud-Feyenoorder Bruins heeft geen toekomst bij Nice

Luigi Bruins moet op zoek naar een nieuwe werkgever. De voormalig middenvelder van Feyenoord en Excelsior heeft geen toekomst meer bij OGC Nice. Dat heeft Claude Puel, de coach van de club uit de Franse Ligue 1, maandag kenbaar gemaakt aan de Rotterdammer.

De 27-jarige Bruins wist in zijn beginperiode in Frankrijk een contract met een looptijd tot 2015 af te dwingen, maar de middenvelder kon zijn goede start bij Nice geen passend gevolg geven. Met vier basisplaatsen en acht invalbeurten was er slechts een figurantenrol weggelegd voor onze landgenoot.

De middenvelder startte zijn professionele loopbaan bij Excelsior, waar hij later werd weggeplukt door Feyenoord, de grote broer uit Rotterdam. Na vier seizoenen in De Kuip kwam hij via een Oostenrijks avontuur bij Red Bull Salzburg en een terugkeer bij Excelsior bij Nice terecht.