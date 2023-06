Pieëte verlaat Twente met titel: "Droomscenario"

Met een eclatante zege bij Club Brugge (0-7) prolongeerden de vrouwen van FC Twente vrijdag hun titel in de BeNe League. Ellen Jansen (2) en Marlous Pieëte (foto) namen de eerste drie treffers voor hun rekening en legden daarmee de basis voor het nieuwe succes.

"Het is onwerkelijk en geweldig dat we dit voor de tweede keer hebben gepresteerd. We hebben hier een seizoen lang hard voor gewerkt en gaan hier enorm van genieten", reageert Jansen dolblij op de website van FC Twente.

Pieëte neemt met de titel op de best mogelijke manier afscheid van de Tukkers. Zij trekt komende zomer de deur van de Grolsch Veste definitief achter zich dicht. "Voor mij is dit de meest geweldige manier om mijn laatste seizoen hier af te sluiten. Echt een droomscenario dat is uitgekomen en we vanavond goed gaan vieren", aldus Pieëte.