Van Gaal blij met 7-0: "Anders gaan spelers twijfelen"

Een goed begin is het halve werk, zal Louis van Gaal denken. Zijn periode bij Manchester United is gestart met een oefenzege op Los Angeles Galaxy, de Amerikaanse ploeg ging er met 7-0 aan. Dat resultaat is belangrijk, vindt de coach. Zeker omdat hij zijn elftal voor het eerst in een nieuw systeem, 3-5-2, liet spelen.

Op de site van zijn club rept Van Gaal over een 'fantastische prestatie' van zijn team tegen LA Galaxy, één van de grootste ploegen van de Verenigde Staten. "Als je onze trainingen gezien hebt, had je één en ander kunnen verwachten. Maar niet 7-0, dat was een verrassing. We hebben goed gespeeld en mooie goals gemaakt."

Van Gaal is blij met de klinkende overwinning. "Resultaat is altijd belangrijk, dat geeft vertrouwen. We hebben een nieuw systeem geïntroduceerd en hebben op de training pas twee keer elf tegen elf kunnen spelen. Dat is niet veel, maar de jongens zijn leergierig. En als je een nieuw systeem speelt, is het beter om met 7-0 te winnen dan om te verliezen. In dat geval gaan spelers namelijk twijfelen aan het systeem, dat probleem heb ik nu niet."

Of hij Manchester United het hele seizoen 3-5-2 laat spelen, weet Van Gaal nog niet. "Een andere optie is 4-3-3, dat heeft deze ploeg jaren gespeeld. Daar kan ik altijd op terugvallen. Maar het liefst speel ik met twee spitsen, anders moet ik er drie op de bank zetten." Helemaal tevreden over zijn spelersgroep is de coach niet. "De selectie is niet in balans, ik heb bijvoorbeeld vier nummers tien. Daar moet ik rekening mee houden."