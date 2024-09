Vlaar stond vijfde penalty af aan Huntelaar

Als Tim Krul één strafschop van Costa Rica minder gestopt had, had Klaas-Jan Huntelaar de wedstrijd kunnen beslissen voor Oranje. Hij was de nummer vijf op het lijstje met strafschoppennemers.

Robin van Persie nam de eerste penalty van Oranje, daarna volgden Wesley Sneijder, Arjen Robben en Dirk Kuyt. De nummer vijf op het lijstje was eigenlijk niet Huntelaar, maar Ron Vlaar. "Maar omdat Klaas-Jan in de ploeg gekomen was, werd hij de nummer vijf", legde de verdediger na afloop van het duel uit.

Namens Costa Rica misten Bryan Ruiz en Michael Umaña, Tim Krul stopte beide inzetten.