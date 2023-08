Brands verklapt: "PSV kreeg Eto'o ook aangeboden"

Behalve Ajax blijkt ook PSV een kanshebber te zijn geweest om Samuel Eto'o binnen te halen. Technisch manager Marcel Brands laat weten dat de 33-jarige spits bij de Eindhovense club is aangeboden. PSV zag, mede door de salariseisen, evenwel af van de diensten van de routinier.

"Ik kreeg Eto'o gisteren aangeboden", aldus Brands zondag tegen FOX Sports. "Ik ben benaderd, maar ik heb netjes aangegeven dat wij al zijn voorzien van goede spitsen. Ik weet bovendien ook niet precies welke mensen zijn zaken behartigen. Daarnaast lagen zijn salariseisen ver boven ons plafond. Bij Eto'o gaat het over meer dan twee miljoen euro netto."

Eerder deze week werd al bekend dat de clubleiding van Ajax bezig is om Eto'o naar Amsterdam te halen. Het is echter de vraag of de Amsterdammers wél kunnen voldoen aan de financiële eisen van de international van Kameroen. Afgelopen seizoen speelde Eto'o bij Chelsea, maar is nu transfervrij.