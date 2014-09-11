Pelé weigerde aanbod om bondscoach te worden na 7-1

Vlak nadat Brazilië op het WK in eigen land door Duitsland met 1-7 werd afgedroogd in de halve finale, heeft de Braziliaanse voetbalfederatie contact opgenomen met Pelé. De voetballegende kon de nieuwe bondscoach van de Selecão worden, maar heeft dit aanbod destijds resoluut naast zich neergelegd.

"Ja, ze hebben me die aanbieding gedaan na de 1-7 nederlaag ten Duitsland", sprak de 73-jarige Pelé tegen het Duitse persagentschap DPA. De legende werd drie maal wereldkampioen met het Braziliaanse elftal, in 1958, 1962 en 1970. "Het is uiteraard wel een eer dat ze me vroegen. Het toont aan dat ze vertrouwen in me hadden."

"Maar ik kon het risico niet nemen", besluit Pelé, die in zijn leven meerdere malen geweigerd heeft om het stokje over te nemen bij de Braziliaanse ploeg. Nadat Pelé weigerde, klopte de Braziliaanse bond aan bij Carlos Dunga, die nu zijn tweede termijn ingegaan is als bondscoach van de Brazilianen.