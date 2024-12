Persconferentie Van Basten in een notendop: "Ik ben happy"

"Ik ben happy met mijn terugkeer bij AZ", sprak Marco van Basten dinsdagochtend op een persconferentie, waar de nieuwe situatie bij de Alkmaarse club haarfijn werd uitgelegd. De oefenmeester doet door een te grote hoeveelheid stress een stapje terug bij AZ, waar hij assistent wordt van Alex Pastoor. Hier de belangrijkste punten van de persconferentie op een rijtje gezet.

Structurele stress

Er werd de afgelopen week volop gespeculeerd over de toekomst van Van Basten, naar aanleiding van een bericht in De Telegraaf. Op een speciaal belegde persconferentie deed de coach zelf zijn verhaal: "Een week of drie geleden heb ik wederom last gekregen van fysieke verschijnselen die voortkwamen uit stress. Dat is heel vervelend en is de afgelopen jaren een aantal keren gebeurd. Het was zo erg dat ik niet kon opbrengen om naar de training te gaan", legt Van Basten uit.

De trainer hoopte dat hij steeds beter met de werkdruk kon omgaan, maar zag te weinig verbetering optreden: "Ik heb het eerder meegemaakt en dacht dat het trainersvak wel zou gaan wennen. Ik dacht het vol te houden, maar uiteindelijk was het toch zwaarder dan ik zelf zou willen", geeft Van Basten toe. "Ik heb hier goed over nagedacht en kwam tot de conclusie dat ik ander werk moest doen, of mijn huidige werk anders moest gaan invullen. Dat eerste zou ik zonde hebben gevonden, ik wilde hier graag doorgaan met werken."

"Ik voelde met regelmaat een hoop spanning en kon daar niet op een fijne manier mee omgaan. Uiteindelijk moet je daar fair in zijn, ook naar jezelf. Op een gegeven moment moet je weer op een prettige manier je werk kunnen doen. Ik heb er hard aan gewerkt om dit moment zo lang mogelijk willen uitstellen, maar uiteindelijk moet je wel een keuze maken."

Nieuwe rol als assistent

Het is dus duidelijk geworden dat hij de assistent wordt van Pastoor, waardoor de rollen omgedraaid zijn in Alkmaar. "Het werk anders invullen, daar heb ik zelf over nagedacht en met AZ over gesproken. Ik heb aangegeven dat ik er beter mee kan dealen als Alex eindverantwoordelijk is en ik er als tweede man bij ben. AZ had hier in eerste instantie moeite mee, maar ze konden inzien dat het een serieuze zaak was. Ze waren bereid om daarin mee te denken", aldus Van Basten.

Van Basten is blij dat hij wat meer in de schaduw kan werken. Er vindt geen revolutie plaats in Alkmaar, benadrukt hij: "Ik hoop op deze manier nog een goede bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de spelers van AZ en het team als geheel. In grote lijnen zal er niet zo heel veel veranderden. Alex nam al veel zaken op zich. Het zal dus niet zo'n hele grote schok zijn. De situatie is wel anders, maar het is goed dat er duidelijkheid is. Ik denk dat het me goed zal bevallen, deze functie."

Rol van De Telegraaf

Van Basten baalt van de berichtgeving in De Telegraaf, die het vertrek van de coach vrijdag opeens aankondigde: "Ik wist daar niks van. De Telegraaf heeft voor een hoop onrust gezorgd. Het werd ingewikkeld gemaakt door dat onverwachte stukje van afgelopen vrijdag", stelt de coach, die de manier van informeren van AZ ook uitlegt: "Gisteravond werd een statement naar buiten gebracht met de mededeling dat ik aanwezig zou zijn. Er was meer te vertellen, maar we hebben gewacht omdat we de goede volgorde wilde aanhouden. We wilden eerst de spelersgroep en staf informeren."