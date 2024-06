Lodeweges ziet De Jong weer: "Hij krijgt een kusje van me"

Heel Friesland kijkt uit naar de derby tussen sc Heerenveen en SC Cambuur, die zondag op het menu staat in het Abe Lenstra Stadion. Voor Dwight Lodeweges is het een pikant duel, aangezien hij vorig seizoen trainer was in Leeuwarden en opstapte nadat er onwerkbare situatie was ontstaan wegens zijn vertrek naar de aartsrivaal uit Heerenveen. Hij is lovend over Henk de Jong, zijn assistent bij Cambuur, die nu hoofdcoach is in Leeuwarden.

Zondag staat Lodeweges tegenover De Jong, waarmee hij zeer goed samenwerkte bij Cambuur. "Voordat ik vorig seizoen trainer werd van Cambuur, had Henk acht van de laatste negen duels gewonnen als interim-trainer en was hij kampioen geworden van de Eerste Divisie. Hij werd een held daar, al was hij dat toch al een beetje", stelt de trainer van Heerenveen in De Telegraaf. "Het was spannend voor mij. Henk moest toch weer een stapje terug naar het assistentschap. Maar hij was daar heel open in. Henk is een zeer aimabele man", vindt de in Canada geboren coach.

Lodeweges spreekt louter positief over De Jong, die het uitstekend doet met Cambuur. "Cambuur is een volksclub en bij de eerste training zaten we met de fans bij elkaar. Op een gegeven moment kwam er toen een soort ceremonie en introduceerde hij mij met de woorden: 'Ik verwelkom de nieuwe hoofdtrainer Dwight Lodeweges en ga zelf verder als assistent.' Dat was gelijk een actie die de toon zette voor onze zeer prettige samenwerking vorig seizoen", herinnert Lodeweges zich.

De impact van de gevoelige overstap naar Heerenveen heeft Lodeweges enigszins onderschat, geeft hij aan. "Ik was misschien een beetje naïef toen, op mijn 57e. Ik wist nog wel dat de overgang naar Heerenveen gevoelig zou liggen, maar Henk zei al meteen: daar komen grote problemen van. Hij probeerde mij toen te beschermen op het moment dat de aanhang even uit de band sprong", aldus Lodeweges, die nog regelmatig contact heeft met De Jong. "Ja, vooral telefonisch en per sms. Vorige week zijn we toevallig een keer bij elkaar gekomen. Als Henk zondag bij ons het stadion in komt lopen, dan krijgt hij een kusje van me."