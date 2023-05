Trapattoni: "Griekenland trainen zou een eer zijn"

Naar verluidt is Giovanni Trapattoni in beeld om zijn landgenoot Claudio Ranieri op te volgen als bondscoach van Griekenland. De Italiaan staat, hoewel hij al 75 jaar is, open voor de functie.

Ranieri werd zaterdag, een dag na de blamerende thuisnederlaag tegen de Faeroër Eilanden (0-1) in de voorronde voor Euro 2016, op straat gezet. Griekenland heeft na vier wedstrijden pas één punt, waardoor plaatsing voor de eindronde al een lastig verhaal is. Trapattoni zou de Europees kampioen van 2004 uit het moeras moeten trekken, weten Griekse media.

"Het zou een eer zijn om een team als Griekenland te mogen trainen", reageert Trapattoni verheugd. "Ik ben vaak in Griekenland geweest en heb er altijd van gedroomd om er te werken. Het land heeft een heerlijk klimaat, de zee is er prachtig en het voetbal is er van een hoog niveau. Ze hebben een mooie nationale ploeg. Ik ken de meeste internationals al en ben er zeker van dat Griekenland de potentie heeft om zich te kwalificeren voor het EK. Ik heb echter nog niets van hen gehoord."