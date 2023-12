FC Utrecht lijdt fors verlies, maar gaat wel vooruit

FC Utrecht heeft opnieuw donkerrode cijfers geschreven. Dat maakt de club via de officiële website bekend. De Domstedelingen noteerden over het boekjaar 2013/2014 een negatief resultaat van 3,6 miljoen euro. Desondanks heerst er optimisme bij Utrecht, aangezien het nettoverlies flink gedaald is ten opzichte van vorige jaren.

Reden voor het optimisme is het feit dat er een jaar eerder nog een nettoverlies van 13 miljoen euro werd gedraaid. "De grote daling van het nettoverlies is een belangrijke stap in het gezondmakingsproces van de club. Iedereen die bij FC Utrecht is betrokken, verdient een groot compliment", zegt algemeen directeur Wilco van Schaik. "Maar we zijn nog niet gezond. We hebben nog twee uitdagende seizoenen te gaan."

In 2016 moeten de financiën weer in balans zijn. "De toekomst belooft langzaam maar zeker weer wat mooier te worden. De ambities komen weer naar boven en dat mag ook. Doelstellingen en verwachtingen komen ook weer wat hoger te liggen en de norm in de organisatie gaat omhoog. Dat moet ook. Wij zijn FC Utrecht, wij staan ergens voor. Ambitie, uitdaging, lef. Dat zijn kernwaarden die weer boven komen drijven. Als we zo hard met elkaar blijven werken, gaan we hier een club neerzetten waar de regio trots op is. Een club die weer ambities mag gaan hebben", besluit Van Schaik.