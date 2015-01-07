Actief Ajax laat twee talenten eerste verbintenis tekenen

Ajax heeft wederom twee jeugdspelers vastgelegd. De A-junioren Zakaria El Azzouzi (18) en Mauro Savastano (17) hebben een meerjarig contract ondertekend bij de regerend landskampioen. Dat melden de Amsterdammers via de officiële kanalen.

El Azzouzi heeft een verbintenis ondertekend dat een looptijd van 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2020 heeft. De spits maakt sinds zijn dertiende levensjaar deel uit van de jeugdopleiding van Ajax. Hij ziet een droom in vervulling gaan. "Ik ben heel trots dat ik nog vijf jaar kan spelen voor de mooiste club van Nederland. Hier heb ik al die tijd hard voor gewerkt. Hopelijk is dit nog maar het begin en zal ik zo snel mogelijk in de ArenA schitteren", aldus El Azzouzi, die dit seizoen veel indruk maakte in de UEFA Youth League, met zes doelpunten in drie wedstrijden.

Savastano heeft zich tot medio 2018 verbonden aan Ajax. Ook zijn contract gaat komende zomer in. "Hier droom ik al van kleins af aan van. Het is mooi om je eerste contract bij zo'n club te kunnen tekenen", zegt de vleugelverdediger over zijn eerste profcontract. "Het geeft aan dat de club in me gelooft en dat geeft veel vertrouwen voor de toekomst", stelt Savastano, die ook hoopt dat hij zo snel mogelijk voor Ajax 1 mag debuteren. "Het eerste doel is toch kampioen worden en de UEFA Youth League winnen met de A1. Dat is mogelijk. We hebben een heel goed team.''

Hoofd jeugdopleiding Wim Jonk denkt dat er een mooie toekomst weggelegd is voor de twee jongelingen. "Deze jongens hebben enorme stappen gemaakt. Dat hebben ze wekelijks laten zien. Uiteindelijk word je daarvoor beloond. Daar ben ik trots op. Ze hebben dit dubbel en dwars verdiend", vindt de oud-international. "Ze weten wat ze willen. Als ze de rust hebben, dan komt de volgende stap vanzelf."