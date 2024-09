Messi trots op top drie: "Alweer het achtste jaar op rij"

kon dinsdagavond niet de vijfde Gouden Bal in zijn carrière in ontvangst nemen. De Argentijnse wereldster moest op het FIFA-gala in Zürich zijn meerdere erkennen in Cristiano Ronaldo. Toch is de vedette van FC Barcelona niet teleurgesteld, hij vindt het een eer dat hij het wederom tot de laatste drie kanshebbers behoorde.

Al jaren zit Messi bij de laatste drie, in de strijd om de prestigieuze Gouden Bal. "Ik ben heel blij om hier weer te mogen staan", sprak de Argentijnse dribbelaar bij het gala in Zwitserland. "Het is alweer het achtste jaar op rij. Het is niet gemakkelijk om zo lang bij de besten te horen", aldus Messi, die ook nog even stilstond bij zijn toekomstplannen. "Ik weet niet wat er zal gebeuren of waar ik volgend jaar zal zijn. Ik heb altijd gezegd dat ik mijn loopbaan bij Barcelona wil afsluiten, maar in het voetbal weet je het nooit."

Voor het jaar 2015 heeft Messi in ieder geval weer grootse plannen. "Mijn ambities zijn nog altijd even groot", sprak de Barça-aanvaller. "We willen alles winnen wat er te winnen valt. Het wordt moeilijk, maar we zullen alles geven."