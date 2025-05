"Supportershome heeft veel emotionele waarde voor fans"

De brand in het supportershome van Ajax werpt een smet op de klassieker van komende zondag tegen Feyenoord. Het huis van de Amsterdamse fans is volledig afgebrand en alle attributen, shirts en andere herinneringen zijn verloren gegaan. Coach Frank de Boer van Ajax betreurt de brand ten zeerste.

"Het supporterhome heeft veel emotionele waarde voor de supporters. Een grote aanhang verbleef er voor en na de wedstrijden. Waar moeten zij nu naar toe? Het weer werkt ook niet echt mee om buiten te gaan staan", zegt de trainer op de site van zijn club. Het supportershome bevond zich vlakbij de Amsterdam ArenA.

Vrij snel nadat duidelijk geworden was dat het supportershome afgebrand was, startte Klaas-Jan Huntelaar via Twitter spontaan een actie. Hij liet weten twee shirts af te staan aan een nieuw te bouwen supportershome en riep voormalig teamgenoten op om hetzelfde te doen. Een mooi initiatief, vindt De Boer. "Ik ben zeer blij met de reactie van Huntelaar. Een mooie geste. Leuk dat er direct geanticipeerd wordt. Ik hoop dat het andere ex-spelers aanspoort. En als ik zelf nog een shirtje thuis heb liggen, zal ik die ook ter beschikking stellen."

Foto: AT5