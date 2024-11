Mourinho: "Tottenham Hotspur wilde me halen"

José Mourinho heeft naar eigen zeggen in september 2007 een aanbieding van Tottenham Hotspur afgeslagen. De oefenmeester was op dat moment net vertrokken bij Chelsea. Door een met The Blues afgesproken clausule behoorde een dienstverband op White Hart Lane echter niet tot de mogelijkheden.

"Een vertrek naar Tottenham was niet mogelijk. Ik mocht door die clausule twee jaar geen andere Engelse club trainen", legt Mourinho uit aan BBC Sport. De Portugees stelt echter dat hij een overstap naar de stadgenoot sowieso niet zag zitten. "Daarvoor hou ik teveel van de supporters van Chelsea." De toenadering van Tottenham vond plaats toen Martin Jol nog manager van die club was. De Nederlander werd uiteindelijk in oktober op straat gezet.

Mourinho is inmiddels bezig aan zijn tweede periode bij Chelsea. "Ik wil de rest van mijn leven bij deze club blijven. Ik blijf hier zitten tot clubeigenaar Roman Abramovich op een dag zegt dat het genoeg is geweest."