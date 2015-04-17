Achilles-topscorer mogelijk maanden uit roulatie

Voor Thijs Hendriks dreigt het seizoen op teleurstellende wijze te eindigen. De topscorer van Achilles '29, goed voor dertien goals en tien assists in de Jupiler League, kampt met een knieblessure. Hij heeft last van de aanhechting bij zijn knieschijf en donderdag is een mri-scan van het gewricht gemaakt.

Hendriks, naast topscorer ook de aanvoerder van Achilles '29, wacht af. "Ik krijg dinsdag de uitslag. Als het tegenzit, is het einde seizoen, want dan ben ik er twee tot drie maanden mee kwijt. Maar ik heb het gevoel dat het niet heel ernstig is. Ik wil dit seizoen graag nog in actie komen", zegt hij bij Omroep Gelderland.

Met name in de eerste seizoenshelft was de 30-jarige Hendriks goed op dreef, in 2015 scoorde hij nog maar drie keer. Zijn laatste doelpunt dateert van 22 februari, in de thuiswedstrijd tegen NEC (1-3).