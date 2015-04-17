Live voetbal

Achilles-topscorer mogelijk maanden uit roulatie

Achilles-topscorer mogelijk maanden uit roulatie
0 reacties
Roland
17 april 2015, 08:47

Voor Thijs Hendriks dreigt het seizoen op teleurstellende wijze te eindigen. De topscorer van Achilles '29, goed voor dertien goals en tien assists in de Jupiler League, kampt met een knieblessure. Hij heeft last van de aanhechting bij zijn knieschijf en donderdag is een mri-scan van het gewricht gemaakt.

Hendriks, naast topscorer ook de aanvoerder van Achilles '29, wacht af. "Ik krijg dinsdag de uitslag. Als het tegenzit, is het einde seizoen, want dan ben ik er twee tot drie maanden mee kwijt. Maar ik heb het gevoel dat het niet heel ernstig is. Ik wil dit seizoen graag nog in actie komen", zegt hij bij Omroep Gelderland.

Met name in de eerste seizoenshelft was de 30-jarige Hendriks goed op dreef, in 2015 scoorde hij nog maar drie keer. Zijn laatste doelpunt dateert van 22 februari, in de thuiswedstrijd tegen NEC (1-3).

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Virgil van Dijk in de Johan Cruijff ArenA

Ajax-fans eensgezind: ‘Hij is de nieuwe Virgil van Dijk, ongekend werk van Beuker’

  • za 20 september, 11:59
  • 20 sep. 11:59
Farouq Limouri

Arbitrage blundert weer: 'absurde' rode kaart in Keuken Kampioen Divisie

  • ma 15 september, 21:21
  • 15 sep. 21:21
FC Emmen TOP Oss stilgelegd

Knotsgek KKD-duel: twee keer stilgelegd, scheidsrechterswissel én late ontsnapping

  • vr 12 september, 22:27
  • 12 sep. 22:27
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

T. Hendriks

T. Hendriks
Leeftijd: 40 jaar (5 feb. 1985)

Meer info

Stand Keuken Kampioen Divisie 2025/2026

Keuken Kampioen Divisie
GS
DS
PT
1
Jong PSV
7
10
18
2
ADO
6
10
16
3
Cambuur
7
6
16
4
RKC
7
3
11
5
Dordrecht
7
2
11

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel