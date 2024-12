Eindhoven slaat slag in strijd om plek twee én periode

FC Eindhoven heeft vrijdagavond op uitstekende wijze het weekend ingeluid. De formatie van coach Jean-Paul de Jong deed op twee fronten zeer goede zaken, dankzij een 0-1 overwinning bij RKC Waalwijk. De Brabanders staan door de drie punten niet alleen steviger op de tweede plaats van de Jupiler League, maar blijven ook de beste papieren houden in de vierde periode.

Het is de bevestiging dat Eindhoven aan een uitmuntend seizoen bezig is. De puike prestaties lijken bekroond te worden met de tweede plaats. Dankzij de winnende treffer van bij RKC-uit is de voorsprong op nummer drie Roda JC vergroot tot zeven punten. Bovendien blijven de Eindhovenaren op plaats twee staan in de periode. NEC gaat daar aan de leiding, maar de kampioen heeft al een periode gepakt, waardoor Eindhoven deze krijgt als het stand houdt. De ploeg van coach De Jong bereidt zich ondertussen voor op de play-offs om promotie naar de Eredivisie.

Door het verlies heeft Volendam het nagelaten om nummer vier FC Emmen te passeren. VVV Venlo en FC Oss konden op hun beurt de achterstand op de oranjehemden niet verkleinen tot twee punten. De Venlonaren verloren ondanks een vroeg doelpunt van Guus Joppen met 3-1 bij Helmond Sport, waar Jeffrey van Nuland, Stanley Elbers en Mounir El Allouchi op het scoreformulier staan. Oss verloor in eigen stadion met 0-1 van MVV Maastricht, waar Bryan Smeets laat wist te scoren. De Maastrichtenaren staan daardoor in de periode één punt achter Eindhoven.