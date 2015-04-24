Live voetbal 5

Schreuder: "Houd me niet bezig met de acties"

Schreuder:
Roland
24 april 2015, 16:00

Bij FC Twente draait het in de laatste wedstrijden van het seizoen vooral om de positie van coach Alfred Schreuder. Fans van de club uit Enschede willen hem weg hebben en kondigden aan actie te voeren tegen de trainer. De hoofdpersoon zelf wil daar niet te veel mee bezig zijn, zegt hij in TC Tubantia.

"Ik richt me op het voetbal, hou me niet bezig met de acties en zie wel wat er gebeurt zondag", zegt Schreuder over de aangekondigde acties van supporters rond en tijdens de komende wedstrijd tegen AZ.

Na de nederlaag van afgelopen weekend tegen FC Utrecht (0-1) werd FC Twente door boze fans opgewacht bij het stadion. Toch vindt Schreuder dat zijn ploeg helemaal niet zo slecht speelde in de Galgenwaard. "Iedereen heeft gezien hoeveel kansen we daar hebben gecreeerd. Door die niet te benutten en een defensieve fout te maken bij een corner verliezen we. Maar de ploeg heeft tegen FC Utrecht goed gespeeld."

