Vd Heijden: "Duitsland, Italië en Spanje spreken me aan"

Jan-Arie van der Heijden bleef in de winterstop nog bij Vitesse, maar zal komende zomer zeker uit Arnhem vertrekken. De centrale verdediger heeft dan een transfervrije status en hoopt dat er een mooie club voor hem zal komen. Hij is naar eigen zeggen klaar voor een nieuwe uitdaging.

"Ik ben toe aan een nieuwe stap. Dat heb ik vorig jaar, vlak na de zomerse transferdeadline, eigenlijk al besloten", zegt de 27-jarige Van der Heijden tegen De Telegraaf. "In Nederland zijn er niet zoveel opties om hogerop te gaan. Ik denk vooral aan het buitenland. De bekende competities als Duitsland, Italië en Spanje spreken me natuurlijk aan."

Van der Heijden is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een betrouwbare eredivisiespeler. "Verdedigend ben ik gegroeid", stelt hij. "Ik denk dat veel clubs scouten op verdedigers die echt kunnen verdedigen. Ik neem nu minder risico's en wil duels winnen van spitsen. Dat verwachten ze in het buitenland ook. Met mijn voetballende vermogen kan ik dan het verschil maken."