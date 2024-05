Zoet bezig aan prima seizoen: "Mijn cijfers zijn goed"

Diverse spelers van PSV staan dit seizoen in de spotlights van PSV, maar een vaste waarde in het elftal van de aanstaande kampioen wordt wel eens over het hoofd gezien in de complimentenregen. is de doelman van de minste gepasseerde defensie van de Eredivisie en is cijfermatig bezig aan een sterk seizoen, maar toch staan Jasper Cillessen (Ajax) en Kenneth Vermeer (Feyenoord) bij Oranje hoger in de pikorde.

Zoet krijgt gemiddeld 0,86 doelpunten tegen per negentig minuten, Cillessen en Vermeer moeten het respectievelijk met 0,89 en 1,00 doen. De sluitpost van PSV heeft zodoende prima statistieken. Zijn kracht is dat zijn prestaties stabiel zijn. "Dat klopt helemaal", zegt hij in De Telegraaf. "Ik ben geen man van veel pieken en dalen. Ik vind dat ik een doelman ben die stabiel presteert. Maar ik kan zeker nog stappen maken. Het is mijn doel om beslissender te zijn voor het team. Ik wil meer ballen pakken die onhoudbaar lijken."

De goalie van PSV heeft zich prima ontwikkeld, vindt hij zelf ook. "Mijn cijfers zijn goed. We hebben natuurlijk de minste tegengoals. Daar wil ik mezelf geen schouderklopjes voor geven, want dat is niet alleen aan mij te danken, maar aan het hele team. We wisten dat dat een belangrijke stap naar de titel zou zijn, omdat we zoveel spelers hebben die gemakkelijk scoren", aldus Zoet, die weet dat de titel voor het grijpen ligt. "We moeten eerst zorgen dat we ook echt kampioen worden. En dan mogen we er heel erg van genieten met z'n allen. Dat moeten we dan ook echt doen, want het is niet zomaar iets. Kampioen worden is niet voor iedereen weggelegd."

PSV-coach Phillip Cocu is verheugd met de eerste doelman. "Ik heb vanaf dag één dat ik hier kwam mijn vertrouwen in Jeroen uitgesproken. Dat vertrouwen heeft hij zeker niet beschaamd. Ik denk dat hij veel heeft geleerd dit seizoen, met name op mentaal vlak. Daarin heeft hij zich sterk ontwikkeld."