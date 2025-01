FC Twente ziet af van deelname aan Europa League

FC Twente ziet af van de mogelijkheid om komend seizoen alsnog Europees voetbal te spelen. De Enschedese club kan via een sluiproute deelnemen aan de eerste voorronde van de Europa League. De UEFA heeft Nederland een extra ticket voor het toernooi gegegeven op basis van de winst in het Europese Fair Play-klassement.

FC Twente gaat aan kop in de tussenstand, maar de club van trainer Alfred Schreuder zet vanwege de huidige financiële problemen een streep door Europees voetbal. "Een moeilijke maar weloverwogen beslissing", zegt de club in een verklaring op de website. "De kans op een licentie is zeer klein. Daarnaast maken we na een aanvraag kans op boetes en zelfs Europese uitsluiting voor meerdere jaren. Dat risico kunnen we niet nemen."

Door de weigering van FC Twente schuift het ticket door naar de volgende eredivisionist in de Fair Play-ranglijst. Die club moet dan niet al op een andere manier zeker zijn van Europees voetbal. Excelsior en Go Ahead Eagles maken op dit moment de meeste kans op het ticket.